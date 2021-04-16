Bu hafta da akşam saatleriyle beraber Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları başladı. Ramazan ayının ilk Cumasını yaşarken Müslüman aleminin bayramı olarak tasvir edilen bu anlamlı günle ilgili olarak sosyal medya paylaşımları yapmak veya "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen binlerce kişi En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. İşte Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ! (16 NİSAN 2021)

İslam aleminin cumasını tebrik edecek kişiler akşam saatleriyle beraber metin ve görsel araştırmasına çıktı. Ramazan ayına özel olarak bu mübarek günün manevi huzurunu paylaşmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili olarak araştırmalarına da başlamış oldu. İşte sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları ve sözleri…