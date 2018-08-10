Türkiye'nin en iyi haber sitesi

kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram

Giriş Tarihi: 10.08.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 16:37
  • 1
  • 26
kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram
Farklı kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram

Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve çevresindeki kültürlere ve dönemlere ait eserler, Ankara'nın en önemli kültür hazineleri olarak yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor.

  • 2
  • 26
kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram
Farklı kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Anadolu'nun önde gelen mutasavvıflarından Hacı Bayram-ı Veli'nin ismini taşıyan cami ve türbesi ile Roma döneminden kalan ender eserlerden biri olan Augustus Tapınağı, Başkentin en önemli kültür hazineleri olarak öne çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 26
kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram
Farklı kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram

Ankara'nın manevi turizm merkezlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi, ismini gönüllerde kin ve nefret yerine sevgi ve vahdet tohumları yetiştirme gayesiyle Anadolu insanına yol gösteren Hacı Bayram-ı Veli'den alıyor. Anadolu'nun önde gelen ilim adamlarından Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinin de yer aldığı Külliye, Ankara'nın en önemli inanç merkezi olarak gösteriliyor.

  • 4
  • 26
kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram
Farklı kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram

Yurt içinden ve yurt dışından pek çok turisti ağırlayan Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Türbesi, taşıdığı mimari özelliklerin yanı sıra 15. yüzyıldan itibaren Bayrami Tarikatı'nın Anadolu'da yayılması ile ilgili olması açısından anıtsal bir örnek oluşturuyor. Bu anlamda, özellikle Anadolu'da yaygın olan bir dini inanışa ait tüm öğeleri ile onu yansıtan mimari bir delil teşkil ediyor.

  • 5
  • 26
kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram
Farklı kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram

Ayrıca, Hacı Bayram-ı Veli Cami ve çevresinin kültürlere ve dönemlere ait barındırdığı katmanlardan Roma dönemine ait Augustus Tapınağı, Hacı Bayram Cami ve Türbesi'nin birlikteliği bu alanın çok kültürlü evrensel değerinin somut kanıtı olarak gösteriliyor.

  • 6
  • 26
kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram
Farklı kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram

Hacı Bayram-ı Veli Asıl adı Numan-bin Koyunluca Ahmed olan Hacı Bayram-ı Veli 1352 (753 H.) yılında bugünkü adı Solfasol olan Ankara'nın Zülfazıl köyünde doğdu.

  • 7
  • 26
kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram
Farklı kültürlerin buluşma mekanı: Hacı Bayram

Bayrami tarikatının kurucusu, mutasavvıf bir şair olan Hacı Bayram-ı Veli, Ankara ve Bursa'da tahsilini tamamladıktan sonra, Ankara'da Meklike Hatun adlı bir hayırseverin yaptırdığı Karamedrese'de tedrisata başladı.

BİZE ULAŞIN