Cumanız mübarek olsun... İslam alemi, bir cuma gününe daha sağlık ve huzur dolu bir şekilde gelebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Dinimizde müminlerin bayramı olarak kabul edilen bu değerli günde, eşe, dosta ve tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı gönderilerek onları unutmadığımızı ifade ediyoruz. Resimli Cuma mesajları 2021 ve sözleri seçenekleri WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden gönderiliyor.

CUMA MESAJLARI 20 AĞUSTOS

20 Ağustos 2021'e özel yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. Bununla beraber, kısa, uzun ve farklı cuma mesajı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri