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Haberler Yaşam Farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri yayınlandı! Yeni, anlamlı, birbirinden özel, hadisli ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 2021
Giriş Tarihi: 20.08.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 07:20

Farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri yayınlandı! Yeni, anlamlı, birbirinden özel, hadisli ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 2021

Müminlerin bayramı olarak kabul edilen bir Cuma günü daha geldi. Bu kıymetli günün heyecanını sevdiklerine de yaşatmak isteyenler, kısa, yeni, en güzel, birbirinden özel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021 hakkında araştırmalarını arttırdı, Dualı, en güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar dilekleri akrabalara, dosta ve eşe gönderilecek. 20 Ağustos 2021'e özel, en yeni, kısa, uzun, farklı ve resimli Cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte, 20 Ağustos 2021 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar mesajları sözleri

Farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri yayınlandı! Yeni, anlamlı, birbirinden özel, hadisli ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 2021

Cumanız mübarek olsun... İslam alemi, bir cuma gününe daha sağlık ve huzur dolu bir şekilde gelebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Dinimizde müminlerin bayramı olarak kabul edilen bu değerli günde, eşe, dosta ve tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı gönderilerek onları unutmadığımızı ifade ediyoruz. Resimli Cuma mesajları 2021 ve sözleri seçenekleri WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden gönderiliyor.

CUMA MESAJLARI 20 AĞUSTOS

20 Ağustos 2021'e özel yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. Bununla beraber, kısa, uzun ve farklı cuma mesajı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri

Farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri yayınlandı! Yeni, anlamlı, birbirinden özel, hadisli ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 2021

UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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Farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri yayınlandı! Yeni, anlamlı, birbirinden özel, hadisli ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 2021

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri yayınlandı! Yeni, anlamlı, birbirinden özel, hadisli ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 2021

FARKLI VE YENİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Farklı ve resimli Cuma mesajları sözleri yayınlandı! Yeni, anlamlı, birbirinden özel, hadisli ve resimli Cuma mesajları seçenekleri 2021

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

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