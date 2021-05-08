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Haberler Yaşam Farklı ve sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları 2021: Yeni, ayetli, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajı ile Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri
Giriş Tarihi: 08.05.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 16:53

Farklı ve sosyal medyadan paylaşılacak 2021: Yeni, ayetli, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajı ile Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

Kadir gecesi bu akşam idrak edilecek. Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutsal gece, anlamlı, farklı, yeni ve resimli unutulmuyor. Bu noktada, bu değerli günün anlamı ve önemi için eşe, dosta ve tanıdıklara Kadir Gecesi mesajları sözleri gönderiliyor. Öte yandan, Kadir Gecesi mesajları sosyal medyada da yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Tanıdıklarınıza, onları hatırladığınızı belirtmek için ayetli, dualı, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajı gönderebilirsiniz. Kadir Geceniz Mübarek olsun sözleri ve sevdiklerinize yollayabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları görselleri yayınlandı. İşte, ayetli, dualı ve resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları ve Kandil mesajı sözleri 2021

Farklı ve sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları 2021: Yeni, ayetli, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajı ile Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilmektedir. Buna göre, Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi ise sözleri ile paylaşılıyor. Sosyal medyada ve sevdiklerimize İyi Kandiller mesajı göndererek onları hatırladığımızı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin anlamını önemini onlara da belirtiyoruz. Hâl böyle olunca, ayetli, dualı ve resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor.

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kandil mesajları ile mübarek Kadir Gecesinde sevdiklerinizi hatırladığınızı belirtebilir ve İyi Kandiller dileklerinizi iletebilirsiniz. Kandil mesajları görselleri arasında resimli, yazılı, dualı, ayetli, farklı ve huzur dolu Kadir Gecesi mesajları sözleri de yer alıyor.

DUALI, HADİSLİ VE RESİMLİ KADİR GECESİ TEBRİK MESAJLARI

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından göz atabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, ayetli, yeni ve resimli için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, en güzel Kadir Gecesi mesajları 2021 ve kandil mesajı seçenekleri!

İyi Kandiller ve Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı seçenekleri;

Farklı ve sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları 2021: Yeni, ayetli, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajı ile Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

HAYIRLI KANDİLLER MESAJI SEÇENEKLERİ

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

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Farklı ve sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları 2021: Yeni, ayetli, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajı ile Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..

Farklı ve sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları 2021: Yeni, ayetli, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajı ile Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Farklı ve sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları 2021: Yeni, ayetli, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajı ile Kadir Geceniz mübarek olsun sözleri

İYİ KANDİLLER SÖZLERİ

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. kadir gecesi hayırlara vesile olsun.

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