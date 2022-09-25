Faroe Adaları ile Türkiye UEFA Uluslar Ligi C grubu 6. maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan mücadelede öncesi, Faroe Adaları nerede, hangi kıtaya bağlı ve haritadaki yeri-konumu neresi soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kuzey Atlantik'te bulunan Faroe Adaları nüfusu, para birimi, başkenti ve kendine özgün sakin yapısıyla dikkatleri çekiyor. Peki, Faroe Adaları nerede, hangi kıtaya bağlı, haritadaki yeri konumu neresi? Fareo Adaları nüfusu kaç, para birimi ne?