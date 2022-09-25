Faroe Adaları nerede, hangi kıtaya bağlı, haritadaki yeri konumu neresi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu akşam A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliği olan Faroe Adaları ile ilgili araştırmalarda bu noktada hız kazanıyor. Peki, Faroe Adaları nerede, hangi kıtaya bağlı, haritadaki yeri konumu neresi? Fareo Adaları nüfusu kaç ve para birimi ne?