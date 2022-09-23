HEYECAN DORUKTA! FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 13'e yükselterek grup liderliğini garantileyen Türkiye, gruptaki son maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Millileri yalnız bırakmak isteyen futbolseverler, ''Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda? Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Faroe Adaları Türkiye maçı canlı izle ekranı ve maça dair tüm detaylar…