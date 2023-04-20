Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10'da İstanbul Havalimanı'na indi. DİKKAT ÇEKEN KUTU: İÇİNDE NELER VAR? Dava dosyasına gireceği belirtilen laptop ile dijital materyallerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce inceleneceği öğrenildi. Faruk Fatih Özer'in giyim eşyalarının bulunduğu bir naylon poşet de yine polis tarafından uçaktan alındı. Uçağın arka kapısından indirilen Özer'in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. İlk olarak D Terminaline getirilen Özer, buradaki pasaport işlemlerinin ardından yine güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 'Adli Tabip'likte sağlık kontrolünden geçirilen Thodex'in kurucusu Özer ve beraberindeki polisler, buradan yürüyerek Emniyet Şube Müdürlüğü'ne geçti. Özer'i görmeye gelen iki avukatı da Emniyette hazır bulundu. İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Özer, saat 12.30 sıralarında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.