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Haberler Yaşam Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 13:54

Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?

Faruk Fatih Özer, kripto yalanıyla binlerce kişiyi dolandırıp Arnavutluk'a kaçtı. Bir süre önce saklandığı adreste yakalanıp tutuklanan Özer, bu sabah Türkiye'ye getirildi. İçinde Özer'in eşyalarının bulunduğu kutu ise dikkat çekti. İşte detaylar…

Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?

DİKKAT ÇEKEN KUTU: İÇİNDE NELER VAR?
Bu sırada uçağın yanaşacağı park pozisyonunda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Uçağın arka kapısından içeri giren polislerin, önce Özer'e ait olduğu belirtilen; içinde laptop, cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu özel kutuyu teslim alması dikkat çekti.

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Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?

Dava dosyasına gireceği belirtilen laptop ile dijital materyallerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce inceleneceği öğrenildi.

Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?

Faruk Fatih Özer'in giyim eşyalarının bulunduğu bir naylon poşet de yine polis tarafından uçaktan alındı.

Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?

Uçağın arka kapısından indirilen Özer'in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. İlk olarak D Terminaline getirilen Özer, buradaki pasaport işlemlerinin ardından yine güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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