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Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet'in hiç bilinmeyen görüntüsü ortaya çıktı! Meğer gerçeği çok farklıymış...
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:56

Fatih Sultan Mehmet'in hiç bilinmeyen görüntüsü ortaya çıktı! Meğer gerçeği çok farklıymış...

Osmanlı Devleti'nin liderleri, tarih kitaplarında edindiğimiz izlenimlerden oldukça farklı bir perspektife sahip. İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, üç yıllık bir çalışmanın ardından, 36 Osmanlı padişahının gerçek yüzlerini resmetti. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresi, genel olarak bildiklerimizden önemli ölçüde ayrılıyor. İşte Osmanlı Padişahları'nın gerçek yüzlerini yansıtan bu özgün portreler...

Fatih Sultan Mehmet’in hiç bilinmeyen görüntüsü ortaya çıktı! Meğer gerçeği çok farklıymış...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren bir titiz çalışma sonucunda 36 Osmanlı padişahının portresini baştan yarattı. Bu çabalarıyla ortaya çıkardığı eserler, padişahların genel olarak bilinen portrelerinden önemli ölçüde farklı ve etkileyici bir izlenim bırakıyor. Hemma-Tirad'ın çalışmaları, tarih boyunca aşina olduğumuz padişah portrelerine yeni bir bakış açısı getiriyor.

Fatih Sultan Mehmet’in hiç bilinmeyen görüntüsü ortaya çıktı! Meğer gerçeği çok farklıymış...

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Fatih Sultan Mehmet’in hiç bilinmeyen görüntüsü ortaya çıktı! Meğer gerçeği çok farklıymış...

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