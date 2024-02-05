Fatih Sultan Mehmet’in hiç bilinmeyen görüntüsü ortaya çıktı! Meğer gerçeği çok farklıymış...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren bir titiz çalışma sonucunda 36 Osmanlı padişahının portresini baştan yarattı. Bu çabalarıyla ortaya çıkardığı eserler, padişahların genel olarak bilinen portrelerinden önemli ölçüde farklı ve etkileyici bir izlenim bırakıyor. Hemma-Tirad'ın çalışmaları, tarih boyunca aşina olduğumuz padişah portrelerine yeni bir bakış açısı getiriyor.