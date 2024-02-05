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Fatih Sultan Mehmet'in hiç bilinmeyen görüntüsü ortaya çıktı! Meğer gerçeği çok farklıymış...
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
13:56
Fatih Sultan Mehmet'in hiç bilinmeyen görüntüsü ortaya çıktı! Meğer gerçeği çok farklıymış...
Osmanlı Devleti'nin liderleri, tarih kitaplarında edindiğimiz izlenimlerden oldukça farklı bir perspektife sahip. İranlı sanatçı Reza Hemma-Tirad, üç yıllık bir çalışmanın ardından, 36 Osmanlı padişahının gerçek yüzlerini resmetti. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresi, genel olarak bildiklerimizden önemli ölçüde ayrılıyor. İşte Osmanlı Padişahları'nın gerçek yüzlerini yansıtan bu özgün portreler...