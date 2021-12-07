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Haberler Yaşam Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hastalığı nedir?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 19:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 19:33

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hastalığı nedir?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı son dakika olarak duyurulmuştu. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde son grup maçında Lazio ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekibin başında bulunda tecrübeli teknik adamın rahatsızlık yaşaması endişe yaratırken merak edilen "Fatih Terim sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?" sorularının yanıtları Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. Merak konusu olan Fatih Terim sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hastalığı nedir?

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı. Son dakika olarak duyurulan haberin ardından teknik adamın son sağlık durumu merak edilerek "Fatih Terim sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi araştırılmaya başlandı.

FATİH TERİM SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NEDİR?

Fatih Terim sağlık durumu ve rahatsızlığına ilişkin tüm bilgiler şöyle;

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hastalığı nedir?

Galatasaray Kulübü, teknik direktörleri Fatih Terim'in mide bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

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Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hastalığı nedir?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Terim'in son 3 gündür mide bağırsak sistemiyle alakalı sorun yaşadığı belirtildi.

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hastalığı nedir?

Fatih Terim'e, son 24 saat içinde Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde çeşitli kontroller ve testler uygulandığı ve tecrübeli çalıştırıcının bugün doktorlardan özel izin alarak takımın başında antrenmana çıktığı ifade edildi.

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hastalığı nedir?

68 yaşındaki teknik adamın antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alındığı ve durumunun hassasiyetle takip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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