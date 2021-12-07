Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı son dakika olarak duyurulmuştu. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde son grup maçında Lazio ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekibin başında bulunda tecrübeli teknik adamın rahatsızlık yaşaması endişe yaratırken merak edilen "Fatih Terim sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?" sorularının yanıtları Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. Merak konusu olan Fatih Terim sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.