Haberler Yaşam Fatih'te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü

Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:23

Fatih'te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü

İstanbul Fatih'te korkunç bir olay meydana geldi. İşten çıkarak kuzenlerinin yanına gitmek için yürüyen 16 yaşındaki Kendal Yıldız, husumetlilerin saldırısında rast gelen kurşunla öldü. Hastaneye kaldırılan Kendal Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.