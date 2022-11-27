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Haberler Yaşam Fatih'te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü
Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:23

Fatih'te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü

İstanbul Fatih'te korkunç bir olay meydana geldi. İşten çıkarak kuzenlerinin yanına gitmek için yürüyen 16 yaşındaki Kendal Yıldız, husumetlilerin saldırısında rast gelen kurşunla öldü. Hastaneye kaldırılan Kendal Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Fatih’te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü

Olay, 19 Kasım Cumartesi günü saat 02.50'de İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Kendal Yıldız, kebapçıda işe başladı.

Fatih’te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI, ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

İş yeri sahibi Kendal Yıldız'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi. İşten çıkan Yıldız, Simitçi Şakir Sokak üzerindeki iş yerinde çalışan kuzenlerinin yanına gitti.

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Fatih’te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü

Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli 2 kişi sokağa doğru ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Kendal Yıldız'ın başına isabet etti. Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Fatih’te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kendal Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih’te dehşet anları! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Yolda yürürken rast gelen kurşunla öldü

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, motosikletin üzerinde bulunan şüphelilerin B.G. ve Y.E. olduğunu tespit etti.

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