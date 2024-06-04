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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil kimdir? Oyuncu Fatma Karanfil neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:46
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil kimdir? Oyuncu Fatma Karanfil neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste'si Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, nereli soruları ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu ile gündeme gelen oyuncu vefat haberi ile sevenlerini yasa boğdu. Yeşilçam'dan bu yana pek çok yapımda yer alan usta isim için baş sağlığı mesajları paylaşılmaya başladı. Peki; Fatma Karanfil neden öldü, hastalığı neydi? İşte, hayatı, dizileri ve filmleri...