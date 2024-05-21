Haberler
Yaşam
Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:16
Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti
Yürekleri yakan olay Balıkesir Burhaniye'de yaşandı. Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel de kurtarılamadı. Ecerel ile kazada ölü sayısı, 4'e çıktı. Söz detayı ise yürekleri dağladı…