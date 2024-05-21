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Haberler Yaşam Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:16

Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti

Yürekleri yakan olay Balıkesir Burhaniye'de yaşandı. Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel de kurtarılamadı. Ecerel ile kazada ölü sayısı, 4'e çıktı. Söz detayı ise yürekleri dağladı…

DHA
Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti

Korkunç kaza dün öğle saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolu Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptı. Otomobil, kaldırımı aştı.

Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti

Yan yoldaki Veysel Başak yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

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Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti

Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti.

Fatma Sıla’dan acı haber: Ölü sayısı 4’e çıktı! Söz detayı kahretti

FATMA SILA DA KURTARILAMADI!
Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ecerel, müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Özkaya ve Yıldız'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı.

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