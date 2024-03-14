Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013’te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!

Raporun dosyaya girmesinin ardından soruşturma savcısı, binanın hem müteahhidi hem de statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay Hartavi ile firari Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.