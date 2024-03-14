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Haberler Yaşam Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013'te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:16

Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013'te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta bulunan 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloğu saniyeler içinde yıkıldı. 19 kişinin hayatını kaybettiği apartmanla ilgili başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki binanın firari sanıklar Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı'nın yaptığı usulsüz tadilatlar nedeniyle yıkıldığını anlaşıldı. Belediyenin ise 2013'te tebligat gönderdiği ortaya çıktı: Can güvenliğiniz yok!

DHA
Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013’te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloğu, ilk sarsıntıda saniyeler içinde yıkıldı. 19 kişiyi hayattan koparan o apartmanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada hayatını kaybedenlerin yakınları, zemin kattaki fırında usulsüz tadilatlar yapıldığını ve binanın bu nedenle yıkıldığını açıkladı.

Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013’te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!

FIRIN İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Fırın işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hakkında gözaltı kararı verildi, ancak adreslerinde bulunamadı. Bunun üzerine Yağcı çifti hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi Mahmut Oktay Hartavi (63) ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013’te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!

22 YIL 6'ŞAR YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında toplanan tüm delil, proje, fotoğraf ve videolar, nihai bilirkişi raporu için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne gönderildi. 5 kişilik bilirkişi heyetince hazırlanan 35 sayfalık rapor daha sonra Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013’te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!

Raporun dosyaya girmesinin ardından soruşturma savcısı, binanın hem müteahhidi hem de statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay Hartavi ile firari Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013’te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!

FIRINCI ÇİFT KUSURLU BULUNDU

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Mahmut Oktay Hartavi'nin, nihai bilirkişi raporuna göre binanın zemin raporu olmamasından, statik proje içeriğinin yeterli/uyumlu olmadığından, temel boyutları ve temel donatı alanının, temel zemin emniyet gerilemesinin ve kolon boyutlarının yetersiz, malzemenin kalitesiz kullanılmasından dolayı asli kusurlu gösterildiği belirtildi.

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