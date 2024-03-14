Haberler
Yaşam
Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013'te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
14:16
Fazilet Apartmanı 19 kişiye mezar olmuştu! Belediye 2013'te uyarmış: Can güvenliğiniz yok!
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta bulunan 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloğu saniyeler içinde yıkıldı. 19 kişinin hayatını kaybettiği apartmanla ilgili başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki binanın firari sanıklar Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı'nın yaptığı usulsüz tadilatlar nedeniyle yıkıldığını anlaşıldı. Belediyenin ise 2013'te tebligat gönderdiği ortaya çıktı: Can güvenliğiniz yok!