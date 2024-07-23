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Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:30

Feci kaza! Otomobil takla attı: 7 kişi yaralandı

Feci kaza Aydın'ın Söke ilçesinde yaşandı. Otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Toplamda 7 kişi yaralandı.

İHA
Feci kaza! Otomobil takla attı: 7 kişi yaralandı

Aydın'da korkunç kaza meydana geldi. Otomobilin takla atmasıyla 7 kişi yara aldı.

Feci kaza! Otomobil takla attı: 7 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası Karayolu üzeri Granta mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Feci kaza! Otomobil takla attı: 7 kişi yaralandı

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Edinilen ilk bilgilere göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine gitmekte olan 35 AIK 623 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Feci kaza! Otomobil takla attı: 7 kişi yaralandı

Karşı şeride geçip, ters dönen otomobil, kendi şeridinde Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan 09 JH 969 plakalı otomobile çarptı.

Feci kaza! Otomobil takla attı: 7 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar, Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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