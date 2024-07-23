Feci kaza! Otomobil takla attı: 7 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar, Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.