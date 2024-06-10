FED faiz kararı 2024 Haziran AÇIKLANIYOR! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanır, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası(FED) toplantısı faiz kararı araştırılıyor. Altın ve dolar başta olmak üzere kripto para ve borsada dünya piyasalarına etki edecek olan ABD Merkez Banası (FED), nisan faiz kararını belirlemek üzere toplanacak. Haziran ayında politika faizini yüzde 5.50'de sabit kaldı. Peki, Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?