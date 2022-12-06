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Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:09

FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Aralık ayının gelmesiyle beraber FED faiz kararı toplantı tarihi de merak konusu haline geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı son açıklamada faizlerdeki sert artış politikalarını biraz yumuşatabileceklerinin sinyalini vermişti. Bu açıklama dahi piyasalarda olumlu etkiler yaratmaya yetti. Bu kapsamda ise "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bu karar 2022 yılının son toplantısı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.