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Haberler Yaşam FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:09

FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Aralık ayının gelmesiyle beraber FED faiz kararı toplantı tarihi de merak konusu haline geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı son açıklamada faizlerdeki sert artış politikalarını biraz yumuşatabileceklerinin sinyalini vermişti. Bu açıklama dahi piyasalarda olumlu etkiler yaratmaya yetti. Bu kapsamda ise "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bu karar 2022 yılının son toplantısı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.

FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı açıklaması için nefesler tutuldu. Küresel piyasalarda gözler gelecek bu son dakika açıklamasına çevrildi. Binlerce yatırımcının yakından takip ettiği kararlar altın, dolar ve kripto gibi birçok piyasayı da yakından ilgilendiriyor. Bu noktada "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası başkanı Powell, yaptığı açıklama ile faizlerdeki arttırım politikalarını yumuşatacakları sinyalini vermişti. İşte FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı o tarih ve detaylar.

FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

KASIM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırdı.

Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı.

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FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yine ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü. 75 baz puan faiz artırımı bekleyen analistlerin oranının oldukça yüksek olduğu görüldü. Fed piyasa öngörüsü doğrultusunda Kasım faiz kararını verdi.

FED FAİZ KARARI SONRASI SİNYALİ VERDİ

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Para politikasının sınırlayıcı etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak. Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var. Faiz artırım hızını yavaşlatmak için enflasyonun aşağı geldiğini görmemiz gerekmiyor.

Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Hala faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz, hala almamız gereken bir yol var. Toplantıda faiz artırımlarını yavaşlatma konusunu tartıştık. Elimizdeki araçları güçlü ancak nazik bir şekilde uygulamamız gerekli.

Faiz artırımlarına ara vermeyi, duraklamayı düşünmek için çok erken."

FED faiz kararı açıklaması bekleniyor! Powell mesajı verdi: 2022 Aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ARALIK FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki FED faiz toplantısı 13 - 14 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Toplantı ardından Jerome Powell'ın açıklaması beklenecek.

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