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FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
06:05
FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayı faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasaya nasıl yansıyacağını araştırıyorlar. Piyasaya yön verecek altın, dolar, borsa, kripto ve para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. FED üyeleri açıklamalarıyla gündeme gelirken, bu ay da FED'in faiz indirim beklentilerinde erteleme ön görülüyor. Haziran ayı kararı için beklentiler sürerken araştırmalar başladı. Peki, Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?