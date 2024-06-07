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Haberler Yaşam FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 06:05

FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayı faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasaya nasıl yansıyacağını araştırıyorlar. Piyasaya yön verecek altın, dolar, borsa, kripto ve para borsasını belirleyecek olan FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. FED üyeleri açıklamalarıyla gündeme gelirken, bu ay da FED'in faiz indirim beklentilerinde erteleme ön görülüyor. Haziran ayı kararı için beklentiler sürerken araştırmalar başladı. Peki, Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

ABD Merkez Bankası(FED) toplantısı faiz kararı araştırılıyor. Altın ve dolar başta olmak üzere kripto para ve borsada dünya piyasalarına etki edecek olan ABD Merkez Banası (FED), nisan faiz kararını belirlemek üzere toplanacak. Haziran ayında politika faizini yüzde 5.50'de sabit kaldı. Peki, Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ KARARI HAZİRAN TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası tarafından mayıs ayı faiz kararı toplantısı 11-12 Haziran günlerinde düzenlenecek. Faiz kararı ise 12 Haziran günü saat 21:00 ile 22:00 arasında açıklanıyor olacak.

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FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024

FED faiz kararı beklentisi belli oldu! 2024 Haziran ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
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