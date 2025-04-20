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Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:17

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

Mart ayında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyen ABD Merkez Bankası (Fed), Mayıs ayında alacağı kararla yatırımcıların odağında. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "Görevimiz, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde çıpalı tutmak ve fiyatlardaki geçici artışların kalıcı enflasyona dönüşmesini engellemek." açıklaması dikkat çekti. Peki, yatırımcıların merakla beklediği Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed'in 2025 toplantı takvimi ve detaylar...

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı yeni faiz kararında. Fed Başkanı Jerome Powell, mevcut ekonomik göstergeleri ve risk unsurlarını dikkatle izlemeye devam ettiklerini belirterek, "Şu an için, para politikamızda bir değişikliğe gitmeden önce daha fazla netlik kazanmayı beklemek adına uygun bir konumdayız." dedi. Peki, Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte detaylar ve son gelişmeler...

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Nisan ayında faiz kararı açıklaması beklenmiyor. Bir sonraki faiz kararı ise 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

FED FAİZ İNDİRİMİ YOLUNA GİDECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın enflasyonla mücadele ve istihdam hedefleri arasında zor bir denge kurmaya çalıştığına dikkat çekti.

Powell, ABD'de yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikaları ve düzenlemeler gibi dört ana başlıkta önemli politika değişikliklerine gittiğini vurgulayarak, "Bu politikalar hâlen şekillenme aşamasında ve ekonomik etkileri belirsizliğini koruyor. Gelişmeleri yakından izleyerek değerlendirmelerimizi güncellemeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

Fed Başkanı, bu politikaların ekonomi ve para politikası üzerindeki etkilerini daha net görebilmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Özellikle uygulanan tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir yükselişe neden olabileceğine dikkat çekerek, bu etkinin uzun vadede daha kalıcı hale gelme ihtimaline de değindi.

Powell, bu tür bir durumun önüne geçilmesinin, etki derecesine, fiyatlara yansıma süresine ve enflasyon beklentilerinin güçlü bir şekilde sabit kalmasına bağlı olduğunu ifade etti. "Görevimiz, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam tutmak ve fiyatlarda yaşanacak geçici artışların kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşmesini önlemektir," diye konuştu.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.