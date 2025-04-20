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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
13:17
FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi
Mart ayında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyen ABD Merkez Bankası (Fed), Mayıs ayında alacağı kararla yatırımcıların odağında. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "Görevimiz, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde çıpalı tutmak ve fiyatlardaki geçici artışların kalıcı enflasyona dönüşmesini engellemek." açıklaması dikkat çekti. Peki, yatırımcıların merakla beklediği Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed'in 2025 toplantı takvimi ve detaylar...