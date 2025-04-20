FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi

Fed Başkanı, bu politikaların ekonomi ve para politikası üzerindeki etkilerini daha net görebilmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Özellikle uygulanan tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir yükselişe neden olabileceğine dikkat çekerek, bu etkinin uzun vadede daha kalıcı hale gelme ihtimaline de değindi.

Powell, bu tür bir durumun önüne geçilmesinin, etki derecesine, fiyatlara yansıma süresine ve enflasyon beklentilerinin güçlü bir şekilde sabit kalmasına bağlı olduğunu ifade etti. "Görevimiz, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam tutmak ve fiyatlarda yaşanacak geçici artışların kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşmesini önlemektir," diye konuştu.