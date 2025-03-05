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Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:38
Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?
Küresel piyasalar, bu ay açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmış durumda. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı tarifelerin enflasyonist baskıyı artırabileceği ve Fed'in hareket alanını daraltabileceği yönündeki endişeler sürerken, bu gelişmelerin faiz kararına nasıl yansıyacağı merak konusu. Yılın ikinci faiz toplantısını gerçekleştirecek olan Fed'in altın, dolar, kripto para ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi olacak mı? İşte detaylar.