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Haberler Yaşam Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:38

Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?

Küresel piyasalar, bu ay açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmış durumda. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı tarifelerin enflasyonist baskıyı artırabileceği ve Fed'in hareket alanını daraltabileceği yönündeki endişeler sürerken, bu gelişmelerin faiz kararına nasıl yansıyacağı merak konusu. Yılın ikinci faiz toplantısını gerçekleştirecek olan Fed'in altın, dolar, kripto para ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi olacak mı? İşte detaylar.

Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?

ABD Merkez Bankası, Şubat ayında faiz toplantısı yapmazken, Mart ayında yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Daha önce 25 baz puanlık indirim yapan Fed, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Önceki aylarda faizleri sabit tutan banka, bu ay alacağı kararla altın, dolar ve kripto para yatırımcılarının odağında. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?

2025 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED, yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Toplantı sonunda alınan karar saat 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacak.

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Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.

Fed, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?

FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk toplantısında para politikasında ek sıkılaşma olasılığını ortadan kaldırırken, faiz indirimlerinin ise marttan önce başlamayacağına dair mesaj verdi.

Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?