Fed faiz kararı bekleniyor! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak, PPK toplantısı hangi tarihte?

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.

Fed, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.