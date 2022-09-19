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Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:49

FED faiz kararı beklentileri belli oldu! 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak, ne olacak?

Eylül ayı FED faiz kararı için piyasalarda geri sayım başladı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ardından kripto para, petrol, altın gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar için Powell'ın açıklaması bekleniyor. ABD Merkez Bankası 2022 yılına ait toplantı takvimini duyurmuştu. Eylül ayında hem ABD hem de TCMB Merkez bankası politika faizlerinde izleyeceği yönü aynı gün açıklayacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi ve detaylar.

FED faiz kararı beklentileri belli oldu! 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak, ne olacak?

FED faiz kararı toplantısı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Uzmanlar bu ay da kurulun faizlerde artışa gideceğini beklerken 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Bu karar piyasaları yakından ilgilendiriyor. Hal böyleyken ise "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve ne olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı İşte FED faiz kararı toplantı tarihi ve konuya dair tüm detaylar.

FED faiz kararı beklentileri belli oldu! 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak, ne olacak?

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yılın belli dönemlerinde toplantı yapan ABD Merkez Bankası (FED) genellikle ayın sonuna doğru toplantısını gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı yapan Federal Reserve en son Temmuz ayında toplandı. Sırada toplantı için sayılı günler kaldı.

İşte, detaylar…

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FED faiz kararı beklentileri belli oldu! 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak, ne olacak?

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül FED toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faiz kararı Türkiye'de 22 Eylül günü saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

FED faiz kararı beklentileri belli oldu! 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak, ne olacak?

EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Sene başından bu yana faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.

25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği öngörülüyor.

FED faiz kararı beklentileri belli oldu! 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak, ne olacak?

Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell şunları kaydetmişti:

"Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur"

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