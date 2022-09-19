Haberler Yaşam FED faiz kararı beklentileri belli oldu! 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak, ne olacak?

Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:49

Eylül ayı FED faiz kararı için piyasalarda geri sayım başladı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ardından kripto para, petrol, altın gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar için Powell'ın açıklaması bekleniyor. ABD Merkez Bankası 2022 yılına ait toplantı takvimini duyurmuştu. Eylül ayında hem ABD hem de TCMB Merkez bankası politika faizlerinde izleyeceği yönü aynı gün açıklayacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi ve detaylar.