Giriş Tarihi: 06.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
16:47
FED FAİZ EYLÜL KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman belli olur, beklenti ne yönde?
FED faiz kararı eylül 2024 rakamları piyasa takipçilerinin gündeminde. ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri en çok araştırılanlar arasında. Altın, dolar, borsa üzerinde etkili olacak kararla ilgili araştırmalar hız kazanırken Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları da yakın mercek altında. Peki; FED faizi ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte, karara dair merak edilenler...