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Giriş Tarihi: 06.09.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:47

FED FAİZ EYLÜL KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman belli olur, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı eylül 2024 rakamları piyasa takipçilerinin gündeminde. ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri en çok araştırılanlar arasında. Altın, dolar, borsa üzerinde etkili olacak kararla ilgili araştırmalar hız kazanırken Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları da yakın mercek altında. Peki; FED faizi ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte, karara dair merak edilenler...

FED FAİZ EYLÜL KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman belli olur, beklenti ne yönde?

2024 Eylül ayı FED faiz kararı son toplantıda yüzde 5.50'de sabit bırakılmıştı. Yeniden gözler Powell'a dönerken piyasa takipçileri, yatırımcılar planlarını kararın beklentisine göre çıkarıyor. ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta gibi sorular gündemde. İşte, FED faiz beklentisi...

FED FAİZ EYLÜL KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman belli olur, beklenti ne yönde?

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını sabit bırakma kararı aldı. Faiz yüzde 5.50'de kalırken FOMC'da karar oybirliğiyle alındı. Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair daha fazla güven duyana kadar faiz indirimi olmayacağını tekrarladı.

Fed'in açıklamaları şöyle:

Son aylarda yüzde 2 enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme olduğunu ifade etti. Enflasyon geriledi ancak hala bir miktar yüksek. İstihdam artışı yavaşladı, ancak işsizlik oranı hala düşük.

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FED FAİZ EYLÜL KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman belli olur, beklenti ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Eylül ayı FED faiz kararı 17-18 Eylül tarihleri arasında belli olacak. 18 Eylül akşamında kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

FED FAİZ EYLÜL KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman belli olur, beklenti ne yönde?

İŞTE FED FAİZ BEKLENTİSİ

Fed'in faiz indirimine başlayacağına dair beklenti yükselirken bazı piyasa takipçileri ise yeniden oranın sabit kalacağı yönünde görüş belirtiyor.

FED FAİZ EYLÜL KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman belli olur, beklenti ne yönde?

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 202

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