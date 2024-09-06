FED FAİZ EYLÜL KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası FED faizi ne zaman belli olur, beklenti ne yönde?

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını sabit bırakma kararı aldı. Faiz yüzde 5.50'de kalırken FOMC'da karar oybirliğiyle alındı. Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair daha fazla güven duyana kadar faiz indirimi olmayacağını tekrarladı.



Fed'in açıklamaları şöyle:



Son aylarda yüzde 2 enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme olduğunu ifade etti. Enflasyon geriledi ancak hala bir miktar yüksek. İstihdam artışı yavaşladı, ancak işsizlik oranı hala düşük.