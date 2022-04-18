Haberler Yaşam FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 00:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 00:54

FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı için küresel piyasalarda gözler ABD merkez bankası faiz kararına çevrildi. Altın, petrol, kripto para piyasaları gibi birçok konuyu yakından ilgilendiren bu karar bilindiği üzere Mayıs ayında düzenlenecek toplantı sonrası Başkan Powell'ın açıklaması ile netleşecek. Bu noktada ise "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması ve ardından bu kararla ilgili sinyalleri de vermesi bekleniyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar…