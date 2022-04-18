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Haberler Yaşam FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 00:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 00:54

FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı için küresel piyasalarda gözler ABD merkez bankası faiz kararına çevrildi. Altın, petrol, kripto para piyasaları gibi birçok konuyu yakından ilgilendiren bu karar bilindiği üzere Mayıs ayında düzenlenecek toplantı sonrası Başkan Powell'ın açıklaması ile netleşecek. Bu noktada ise "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması ve ardından bu kararla ilgili sinyalleri de vermesi bekleniyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar…

FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Uzmanlar enflasyonla mücadele amacıyla faizlerde artışına devam etmeye hazırlanan Fed'in sıkılaştırmayı hızlandırma konusunu gündemine alabileceği görüşünde. Öte yandan piyasaları yakından takip eden binlerce kişi "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere ABD merkez bankası son olarak martta politika faizini 25 baz puan artırarak oranı 2018'den bu yana ilk kez yüzde 0,25-yüzde 0,5'e yükseltmişti. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar…

FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması planlanıyor. Tüm gözler Powell'ın Fed faiz kararı ile ilgili bir mesaj verip vermeyeceğinde olacak.

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FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed 3-4 Mayıs tarihlerinde FOMC toplantısını gerçekleştirerek, 4 Mayıs akşamı faiz kararını açıklayacak.

FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

PİYASALARIN GÖZÜ FED AÇIKLAMASINDA!

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde yer alıyor. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ekonomistler ise yıl genelinde ise Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildiriliyor.

FED faiz kararı için gözler IMF etkinliğine çevrildi! FED faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak?

A Para'da yayına katılan Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR"

Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.

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