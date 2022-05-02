FED faiz kararı dünyanın dört bir yanında piyasaları hareketlendirecek. Altın, döviz, kripto para ve daha birçok tabloda kendisini gösterecek olan 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı yakın mercek altına alındı. Mart ayı toplantısında faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası, Başkan Jerome Powell liderliğinde toplanmaya hazırlanıyor. Bu noktada 'FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?' soruları yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı ne olur, artar mı, düşer mi? İşte 2022 Mayıs ayı FED toplantı tarihi…