FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED faiz kararı Mayıs 2022 için farklı yorumlar mevcut. Mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giden FED için bu ay da faiz artırımı konuşuluyor.

Fed'in faiz aralığını 0,25-0,50 düzeyinden 0,75-1,00 seviyesine çekmesi bekleniyor. Ancak geçtiğimiz toplantılarda beklenen artırımı geciktiren Jerome Powell ve ABD Merkez Bankası'nın yeni kararları beklenenin aksine çıkabilir.