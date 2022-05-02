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Haberler Yaşam FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022 ne olur, artırır mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 23:27 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 23:28

FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022 ne olur, artırır mı?

FED faiz kararı dünyanın dört bir yanında piyasaları hareketlendirecek. Altın, döviz, kripto para ve daha birçok tabloda kendisini gösterecek olan 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı yakın mercek altına alındı. Mart ayı toplantısında faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası, Başkan Jerome Powell liderliğinde toplanmaya hazırlanıyor. Bu noktada 'FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?' soruları yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı ne olur, artar mı, düşer mi? İşte 2022 Mayıs ayı FED toplantı tarihi…

FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022 ne olur, artırır mı?

FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Piyasalarda bir dönüm noktası olacak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı mart toplantısında politika faizini yüzde 0,25 oranında yükseltti. Mart ayındaki 50 puanlık baz artışı sonucu bu ay da faiz artırımı bekleniyor. Ancak son değişikliğin ardından bir süre aynı oranda kalacağı yönünde görüşler de mevcut. Peki, FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? FED faiz kararı ne olur? İşte FED 2022 Mayıs ayı toplantısı hakkında merak edilenler…

FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022 ne olur, artırır mı?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapılacak.

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FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022 ne olur, artırır mı?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED faiz kararı Mayıs 2022 için farklı yorumlar mevcut. Mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giden FED için bu ay da faiz artırımı konuşuluyor.

Fed'in faiz aralığını 0,25-0,50 düzeyinden 0,75-1,00 seviyesine çekmesi bekleniyor. Ancak geçtiğimiz toplantılarda beklenen artırımı geciktiren Jerome Powell ve ABD Merkez Bankası'nın yeni kararları beklenenin aksine çıkabilir.

FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022 ne olur, artırır mı?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2022

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi

FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022 ne olur, artırır mı?