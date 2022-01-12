Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:02

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

ABD merkez bankası ile FED faiz kararı için milyonların geri sayım başladı. Bu ay gerçekleşecek olan toplantı küresel piyasalara yön verecek. Kritik toplantının öncesinde ise "2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, yılın ilk toplantısı için bir araya gelecek. Peki, Ocak ayı ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

FED toplantısı için milyonlarca kişi ABD Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamaları takip ediyor. Güncel Ocak ayı faiz kararı için beklenen toplantı, 2022 yeni yılın açılışını belirleyecek ve küresel piyasalara bu noktada yön verecek. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte piyasaların yakından takip ettiği FED faiz kararı toplantısının tarihi ve detaylar…

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılın ilk ABD Merkez Bankası toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak. Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan toplantıyla birlikte güncel rakamlar netlik kazanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

2022 OCAK AYI FED FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?

Ocak ayı FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

2022 YILI FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

SON DAKİKA