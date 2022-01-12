Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

ABD merkez bankası ile FED faiz kararı için milyonların geri sayım başladı. Bu ay gerçekleşecek olan toplantı küresel piyasalara yön verecek. Kritik toplantının öncesinde ise "2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, yılın ilk toplantısı için bir araya gelecek. Peki, Ocak ayı ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...