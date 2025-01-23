FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yatırımcılar için büyük bir merak konusu haline geldi. Yılın ilk kararını bekleyen piyasa katılımcıları, bu süreçte araştırmalarını hızlandırmış durumda. Dolar, altın, kripto para birimleri ve daha birçok piyasa üzerindeki etkiler dikkatle izlenecek. İşte, ABD Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi Ocak ayındaki faiz beklentileri...