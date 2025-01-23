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Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 22:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:48

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

2025 yılının Ocak ayı itibarıyla altından dövize kadar birçok piyasada etkili olacak FED'in faiz kararı yatırımcıların en çok merak ettiği konu haline geldi. Yılın ilk faiz kararı ile birlikte piyasalar yeniden dikkatle izlenmeye başlanacak. Özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek bu karar için odak noktası ABD Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi

FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yatırımcılar için büyük bir merak konusu haline geldi. Yılın ilk kararını bekleyen piyasa katılımcıları, bu süreçte araştırmalarını hızlandırmış durumda. Dolar, altın, kripto para birimleri ve daha birçok piyasa üzerindeki etkiler dikkatle izlenecek. İşte, ABD Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi Ocak ayındaki faiz beklentileri...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası toplantı takvimine göre 2025 ocak ayı FED faiz kararı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

FED faiz kararı 29 Ocak günü akşam saatlerinde açıklanacak.

İşte, beklenti:

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Aralık ayında yapılan faiz indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında "son adım" olduğu dile getirilmişti.

Artan enflasyon risklerinin göz önünde bulundurulması nedeniyle ileriye dönük temkinli bir yaklaşım izleneceği öngörülüyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi
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