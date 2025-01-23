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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
22:48
2025 yılının Ocak ayı itibarıyla altından dövize kadar birçok piyasada etkili olacak FED'in faiz kararı yatırımcıların en çok merak ettiği konu haline geldi. Yılın ilk faiz kararı ile birlikte piyasalar yeniden dikkatle izlenmeye başlanacak. Özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek bu karar için odak noktası ABD Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?