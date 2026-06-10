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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası haziran faiz kararına geri sayım!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:26
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası haziran faiz kararına geri sayım!
Finans piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar, karar metni ve verilecek mesajları yakından takip ederken, son ekonomik gelişmelerin piyasalarda hareketliliğe neden olduğu görülüyor. Altın, döviz ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olması beklenen kararın detayları merakla bekleniyor.