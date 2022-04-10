FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası her yıl 8 kez bir araya geliyor. Belirlenen tarihlerdeki bu toplantıların ardından ise Merkez Bankası başkanı Powell açıklamalarda bulunuyor. Bu noktada "2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, ne zaman açıklanacak, Powell faizleri arttıracak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Mart ayı toplantısında FED faiz kararı uzun süre aradan sonra ilk kez arttırılmıştı. İşte ABD merkez bankası toplantı tarihi ve konuya dair gelen son dakika gelişmelerinin detayları...