"ALTIN FİYATLARI RİSK ORTAMINDAN BESLENİYOR"

Altın fiyatlarının artan risk ve endişelerden beslendiğinin altını çizen Çiçek, "Altın bu risk ortamında güvenilir varlık olma özelliği ile öne çıkıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nın zirve yaptığı dönemlerde ons altın 2.070 dolar düzeylerini gördü. Şimdi aslında oradaki gerilimin azalmasıyla altın fiyatları için de paralel bir şekilde aşağı çekildiğini gözlemliyoruz" dedi.

"KRİZİN TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLMÜŞ OLMAMASI ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ ALGISINI CANLI TUTUYOR"

En nihayetinde Rusya Ukrayna krizinin yüzde 100 bir şekilde ortadan kalkmış olmasını, savaş yaralarının çözülmüş olmasını konuşmuyoruz. Kriz ortamımın devam ettiğini ve yeni krizler olabileceği yönündeki beklentilerinin de canlı olması altın fiyatları için yükseliş algısını canlı tutuyor.