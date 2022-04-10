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Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay ABD Merkez Bankası toplantısı var mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı için gözler Powell'da!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 17:11

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay ABD Merkez Bankası toplantısı var mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı için gözler Powell'da!

FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası her yıl 8 kez bir araya geliyor. Belirlenen tarihlerdeki bu toplantıların ardından ise Merkez Bankası başkanı Powell açıklamalarda bulunuyor. Bu noktada "2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, ne zaman açıklanacak, Powell faizleri arttıracak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Mart ayı toplantısında FED faiz kararı uzun süre aradan sonra ilk kez arttırılmıştı. İşte ABD merkez bankası toplantı tarihi ve konuya dair gelen son dakika gelişmelerinin detayları...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay ABD Merkez Bankası toplantısı var mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı için gözler Powell’da!

ABD merkez bankası ile FED faiz kararı için milyonların geri sayım başladı. Önümüzdeki ay gerçekleşecek olan toplantı küresel piyasalara yön verecek. Kritik toplantının öncesinde ise "2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantısı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, yılın üçüncü toplantısı için bir araya gelecek. Peki, Mayıs ayı ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay ABD Merkez Bankası toplantısı var mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı için gözler Powell’da!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed 3-4 Mayıs tarihlerinde FOMC toplantısını gerçekleştirerek, 4 Mayıs akşamı faiz kararını açıklayacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay ABD Merkez Bankası toplantısı var mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı için gözler Powell’da!

PİYASALARIN GÖZÜ FED AÇIKLAMASINDA!

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde yer alıyor. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ekonomistler ise yıl genelinde ise Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildiriliyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay ABD Merkez Bankası toplantısı var mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı için gözler Powell’da!

A Para'da yayına katılan Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR"

Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay ABD Merkez Bankası toplantısı var mı? 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı için gözler Powell’da!

"ALTIN FİYATLARI RİSK ORTAMINDAN BESLENİYOR"

Altın fiyatlarının artan risk ve endişelerden beslendiğinin altını çizen Çiçek, "Altın bu risk ortamında güvenilir varlık olma özelliği ile öne çıkıyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nın zirve yaptığı dönemlerde ons altın 2.070 dolar düzeylerini gördü. Şimdi aslında oradaki gerilimin azalmasıyla altın fiyatları için de paralel bir şekilde aşağı çekildiğini gözlemliyoruz" dedi.

"KRİZİN TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLMÜŞ OLMAMASI ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ ALGISINI CANLI TUTUYOR"

En nihayetinde Rusya Ukrayna krizinin yüzde 100 bir şekilde ortadan kalkmış olmasını, savaş yaralarının çözülmüş olmasını konuşmuyoruz. Kriz ortamımın devam ettiğini ve yeni krizler olabileceği yönündeki beklentilerinin de canlı olması altın fiyatları için yükseliş algısını canlı tutuyor.

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