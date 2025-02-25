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Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:15

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasalar, Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı değerlendirmelere odaklanmış durumda. Faiz artırımı ihtimali konusunda belirsizlik sürerken, alınacak kararın finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, Fed'in gelecekteki para politikalarına dair ipuçlarını yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!

Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalar, Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara odaklandı. Bu doğrultuda, Fed'in toplantı tarihleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Toplantı sonrası gelecek açıklamalar, piyasalardaki beklentileri ve ekonomik stratejileri önemli ölçüde etkileyebilir. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Faiz kararı, toplantının ardından saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun sunumunu gerçekleştirdi. Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, ABD ekonomisinin genel olarak güçlü seyrini koruduğunu ve son iki yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!

FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

İş gücü piyasasının soğuduğunu ancak halen sağlam bir yapıda olduğunu vurgulayan Powell, enflasyonun ise Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefi doğrultusunda gerilediğini ancak hala tam anlamıyla istenen seviyeye ulaşmadığını ifade etti. Geçen yıl eylül ayından bu yana Fed'in politika faizini toplamda 100 baz puan düşürdüğünü hatırlatan Powell, bu adımın enflasyondaki gerileme ve iş gücü piyasasındaki dengelenme doğrultusunda atıldığını söyledi. Fed'in bilanço küçültme sürecine de devam ettiğini belirtti.

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!

2025 FED TOPLANTI TAKVİMİ
18-19 Mart 2025: İkinci toplantı. Faiz kararı 19 Mart 2025'te duyurulacak.

6-7 Mayıs 2025: Üçüncü toplantı. Faiz kararı 7 Mayıs 2025'te ilan edilecek.

17-18 Haziran 2025: Dördüncü toplantı. Faiz kararı 18 Haziran 2025'te açıklanacak.

29-30 Temmuz 2025: Beşinci toplantı. Faiz kararı 30 Temmuz 2025'te duyurulacak.

16-17 Eylül 2025: Altıncı toplantı. Faiz kararı 17 Eylül 2025'te ilan edilecek.

28-29 Ekim 2025: Yedinci toplantı. Faiz kararı 29 Ekim 2025'te açıklanacak.

9-10 Aralık 2025: Yılın son toplantısı. Faiz kararı 10 Aralık 2025'te duyurulacak.

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