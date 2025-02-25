FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!

FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

İş gücü piyasasının soğuduğunu ancak halen sağlam bir yapıda olduğunu vurgulayan Powell, enflasyonun ise Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefi doğrultusunda gerilediğini ancak hala tam anlamıyla istenen seviyeye ulaşmadığını ifade etti. Geçen yıl eylül ayından bu yana Fed'in politika faizini toplamda 100 baz puan düşürdüğünü hatırlatan Powell, bu adımın enflasyondaki gerileme ve iş gücü piyasasındaki dengelenme doğrultusunda atıldığını söyledi. Fed'in bilanço küçültme sürecine de devam ettiğini belirtti.