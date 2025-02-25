Haberler
Yaşam
FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
11:15
FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 yılının ikinci FED toplantı tarihi belli oldu!
ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasalar, Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı değerlendirmelere odaklanmış durumda. Faiz artırımı ihtimali konusunda belirsizlik sürerken, alınacak kararın finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, Fed'in gelecekteki para politikalarına dair ipuçlarını yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?