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Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:07

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Federal Rezerv Bankası), 2023 Ocak ayı faiz kararını açıklıyor. Başkan Jerome Powell tarafından basın mensupları ile paylaşılan karar öncesinde FED faiz kararı ne olur, artar mı soruları araştırılıyor. FED toplantısı ardından paylaşılması beklenen karar için FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Küresel piyasalar hareketlenmeye başladı. Son dakika açıklaması sonrası altın başta olmak üzere ekonomik verilerde değişim bekleniyor. İşte, FED faiz beklentisi Ocak 2023 verileri…

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Öncesinde uzmanlardan 2023 Ocak ayı FED faiz beklentisi görüşleri araştırılmaya başladı. Altın, kripto para ve diğer piyasalarda hareketlenmeler toplantıyla birlikte başladı. ABD Merkez Bankası Jerome Powell tarafından açıklanan son kararda 50 baz puan faiz artırımına gidilmişti. Peki, 2023 Ocak FED faiz kararı ne olur, beklentisi ne yönde? İşte, detaylar…

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FED FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası yılın ilk FED toplantısı için bir araya geldi. 31 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında yapılan toplantıdan çıkacak FED faiz kararı Başkan Powell tarafından açıklanacak.

Açıklamanın 1 Şubat Çarşamba yarın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.

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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ ADIMLAR!

ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya küresel piyasalar temkinli başladı.

FED faizinde beklenen 25 baz puanlık faiz artırımı yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceği öngörülüyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

SON FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

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