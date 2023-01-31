ABD Merkez Bankası (Federal Rezerv Bankası), 2023 Ocak ayı faiz kararını açıklıyor. Başkan Jerome Powell tarafından basın mensupları ile paylaşılan karar öncesinde FED faiz kararı ne olur, artar mı soruları araştırılıyor. FED toplantısı ardından paylaşılması beklenen karar için FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Küresel piyasalar hareketlenmeye başladı. Son dakika açıklaması sonrası altın başta olmak üzere ekonomik verilerde değişim bekleniyor. İşte, FED faiz beklentisi Ocak 2023 verileri…