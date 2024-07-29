FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları ekonomi haberleri takipçilerinin gündeminde. ABD Merkez Bankası son toplantılarda faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Faiz beklentisi yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED faizi ne olur?