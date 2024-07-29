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FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
12:20
FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?
FED faiz kararı temmuz 2024 için ekonomi ilgililerinin bekleyişi başladı. ABD Merkez Bankası son toplantılarda sabit tutulan faiz için yeni kararını açıklayacak. FED toplantısı öncesinde Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları takip ediliyor. Altından borsaya pek çok alanda etkili olması beklenen kararda geri sayım başladı. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? İşte, detaylar...