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Haberler Yaşam FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:20

FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?

FED faiz kararı temmuz 2024 için ekonomi ilgililerinin bekleyişi başladı. ABD Merkez Bankası son toplantılarda sabit tutulan faiz için yeni kararını açıklayacak. FED toplantısı öncesinde Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları takip ediliyor. Altından borsaya pek çok alanda etkili olması beklenen kararda geri sayım başladı. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? İşte, detaylar...

FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları ekonomi haberleri takipçilerinin gündeminde. ABD Merkez Bankası son toplantılarda faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Faiz beklentisi yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED faizi ne olur?

FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Haziran ayında gerçekleşen toplantıda beklenen oldu ve Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Son toplantılarda enflasyona büyük bir bölüm ayrıldı.

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FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?

2024 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı faiz kararı FED faiz toplantısı 30-31 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Toplantı akşamı kararın duyurulması bekleniyor.

FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?

İŞTE FED FAİZ BEKLENTİSİ

Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısında FED'in indirimine gitme olasılığı düşük görünüyor.

FED faiz kararı temmuz 2024 belli oluyor! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur?

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ


30-31 Temmuz 2024
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
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