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FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:36
FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Finans piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar, karar metni ve verilecek mesajları yakından takip ederken, son ekonomik gelişmelerin piyasalarda hareketliliğe neden olduğu görülüyor. Altın, döviz ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olması beklenen kararın detayları merakla bekleniyor.