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Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:36

FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Finans piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar, karar metni ve verilecek mesajları yakından takip ederken, son ekonomik gelişmelerin piyasalarda hareketliliğe neden olduğu görülüyor. Altın, döviz ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olması beklenen kararın detayları merakla bekleniyor.

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FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararı öncesinde piyasalarda temkinli bekleyiş devam ediyor. Yatırımcılar, enflasyon verileri ve olası politika değişikliklerine dair sinyallere odaklanırken, küresel piyasalardaki dalgalanmalar da yakından izleniyor. Şimdi tüm dikkatler Fed'in yıl içindeki toplantı takvimine çevrilmiş durumda.

FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

FED Haziran ayı toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz kararını 17 Haziran TSİ ile 21:00'de duyuracak.

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FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Fed'in haziran ayı faiz kararına ilişkin beklentiler şekillenmeye devam ediyor. Piyasalarda, yılın kalan bölümünde faiz indirimi ihtimalinin önemli ölçüde zayıfladığı değerlendiriliyor. Yeni göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh döneminde faiz artırımı olasılığı da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Buna karşın uzmanların büyük bölümü, haziran toplantısında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği görüşünde birleşiyor.

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FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

FED TOPLANTI TARİHLERİ

Haziran toplantısı: 16 - 17 Haziran
Temmuz toplantısı: 28 - 29 Temmuz
Eylül toplantısı: 15 - 16 Eylül
Ekim toplantısı: 27 - 28 Ekim
Aralık toplantısı: 8 - 9 Aralık

FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #FED

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