FED faiz kararı toplantı takvimi 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Fed'in haziran ayı faiz kararına ilişkin beklentiler şekillenmeye devam ediyor. Piyasalarda, yılın kalan bölümünde faiz indirimi ihtimalinin önemli ölçüde zayıfladığı değerlendiriliyor. Yeni göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh döneminde faiz artırımı olasılığı da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Buna karşın uzmanların büyük bölümü, haziran toplantısında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği görüşünde birleşiyor.