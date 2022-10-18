Haberler Yaşam FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ || 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 18.10.2022 23:29 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 23:30

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Küresel piyasalara yön verecek olan kritik toplantı bilindiği üzere Ekim ayında düzenlenmeyecek. ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla beraber faiz arttırım politikasının devam edeceği de kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. İşte FED faiz toplantı takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.