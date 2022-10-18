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Giriş Tarihi: 18.10.2022 23:29 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 23:30

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ || 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Küresel piyasalara yön verecek olan kritik toplantı bilindiği üzere Ekim ayında düzenlenmeyecek. ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla beraber faiz arttırım politikasının devam edeceği de kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. İşte FED faiz toplantı takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ || 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı için kritik bekleyiş sürüyor. Dolar, kripto para, borsa ve altın gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar için gözler Kasım ayı toplantısına çevrildi. Hal böyleyken ise "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Para piyasası fiyatlamalarında FED'in önümüzdeki faiz kararı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor...

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ || 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI EKİM'DE OLACAK MI?

FED faiz kararı toplantısı Ekim ayında yapılmayacak. Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ || 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirttiler.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ || 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" dedi.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ || 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında ABD Merkez Bankası toplantısı yok mu, beklentiler ne yönde?

İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda "kararlı" olduğunu ifade etti.

EK FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR

Kurul üyesi Christopher Waller da "Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum" dedi ve Fed'in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti.

Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar. (REUTERS)

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