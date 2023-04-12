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Giriş Tarihi: 12.04.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 21:18

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ - Küresel piyasalar o açıklamayı bekliyor! Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Küresel piyasalar Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell tarafından açıklanacak Fed faiz kararına kilitlendi. 2023 yılındaki üçüncü toplantısına geri sayım resmen başlamış oldu. Hal böyleyken ise piyasaları yakından takip edenler "Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. AA'nın haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Peki, Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak? İşte toplantı tarihi ve detaylar.