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Giriş Tarihi: 12.04.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 21:18

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ - Küresel piyasalar o açıklamayı bekliyor! Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Küresel piyasalar Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell tarafından açıklanacak Fed faiz kararına kilitlendi. 2023 yılındaki üçüncü toplantısına geri sayım resmen başlamış oldu. Hal böyleyken ise piyasaları yakından takip edenler "Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. AA'nın haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Peki, Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak? İşte toplantı tarihi ve detaylar.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ - Küresel piyasalar o açıklamayı bekliyor! Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Fed faiz kararı açıklaması merakla bekleniyor. Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Hal böyleyken ise "Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte FED faiz kararı toplantı tarihi ve tüm bu merak edilenler.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ - Küresel piyasalar o açıklamayı bekliyor! Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı açıklanacak.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ - Küresel piyasalar o açıklamayı bekliyor! Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

MART AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ - Küresel piyasalar o açıklamayı bekliyor! Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

AA'nın haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ - Küresel piyasalar o açıklamayı bekliyor! Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

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