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Haberler Yaşam FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne oldu? Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:27

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne oldu? Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta ne zaman?

Beklenen gün geldi. Piyasaların baş aktörü olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklaması için gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Küresel piyasalar açısından oldukça önemli olan bu kararın açıklanacağı bugün; dolar/TL, 14,40'ın hemen altında yatay seyrediyor. Sabah saatlerindeki sakinlik euro/TL için de geçerli. Öte yandan vatandaşlar "Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman saat kaçta, yapılacak, karar ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar öne çıktı. Peki, 2021 Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, Powell açıklaması saat kaçta, karar ne oldu? İşte toplantıya dair detaylar...

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne oldu? Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta ne zaman?

FED faiz kararı açıklaması için gözler bugünkü ABD merkez bankası açıklamasına çevrildi. Küresel piyasalara yön verecek olan bu açıklama öncesi sabah saatleriyle beraber "Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman saat kaçta, yapılacak, karar ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. ABD'de geçtiğimiz hafta Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanmış ve bu enflasyondaki yükseliş altın fiyatlarına yansımıştı. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, Powell açıklaması saat kaçta, karar ne oldu? İşte detaylar...

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne oldu? Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta ne zaman?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde gerçekleşecek son toplantısı, 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Böylece yılın son toplantısında 2022 yılının ilk aylarını etkileyecek faiz kararı da belli olacak.

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FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne oldu? Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Faiz kararının toplantının gerçekleştiği gün içinde açıklanması bekleniyor. Toplantı bitiminde kararlar son dakika olarak sabah.com.tr'de yer alacak.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne oldu? Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta ne zaman?

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne oldu? Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta ne zaman?
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