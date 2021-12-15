FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne oldu? Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta ne zaman?

Beklenen gün geldi. Piyasaların baş aktörü olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklaması için gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Küresel piyasalar açısından oldukça önemli olan bu kararın açıklanacağı bugün; dolar/TL, 14,40'ın hemen altında yatay seyrediyor. Sabah saatlerindeki sakinlik euro/TL için de geçerli. Öte yandan vatandaşlar "Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman saat kaçta, yapılacak, karar ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni günün başlangıcında, piyasalar ve ekonomi gündemine dair öne çıkan başlıklar öne çıktı. Peki, 2021 Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, Powell açıklaması saat kaçta, karar ne oldu? İşte toplantıya dair detaylar...