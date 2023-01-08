Haberler Yaşam FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!

Giriş Tarihi: 08.01.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 18:24

FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!

Yılın ilk FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi ne, beklentiler ne yönde?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor. İşte 2023 FED faiz toplantı takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.