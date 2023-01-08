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Haberler Yaşam FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!
Giriş Tarihi: 08.01.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 18:24

FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!

Yılın ilk FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Bu kapsamda ise piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi ne, beklentiler ne yönde?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor. İşte 2023 FED faiz toplantı takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.

FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!

Ocak ayı FED faiz kararı için piyasalardaki kritik bekleyiş sürüyor. Dolar, kripto para, borsa ve altın gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar için gözler Ocak ayı toplantısına çevrildi. Son olarak Fed Başkanı Powell, Aralık kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulunmuştu. Hal böyleyken ise " ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Fed toplantı tarihi ve detaylar.

FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.

İşte o tarih;

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FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!

Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED FAİZ TOPLANTI TARİHİ 2023 - Yılın ilk FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte o tarih ve beklenti anketi sonuçları!

Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

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