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FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
15:57
FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?
FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Altın, kripto ve birçok piyasada etkili olacak karara ilişkin yatırımcıların araştırmaları sürüyor. ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 takvimi ile takip ediliyor. Son toplantıda sabit tutulan faiz için gözler Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarında. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? İşte, detaylar...