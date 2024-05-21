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Haberler Yaşam FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:57

FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?

FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Altın, kripto ve birçok piyasada etkili olacak karara ilişkin yatırımcıların araştırmaları sürüyor. ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 takvimi ile takip ediliyor. Son toplantıda sabit tutulan faiz için gözler Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarında. Peki; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur? İşte, detaylar...

FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte gibi sorular arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Bir artırım olmasının pek mümkün olmadığını dile getiren Başkan Powell'ın yeni kararı açıklaması bekleniyor. İşte, FED faiz toplantı tarihleri 2024...

FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?

SON FED FAİZİ NE OLDU?

Nisan ayında gerçekleşen toplantıda beklenen oldu ve Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Toplantıda enflasyona büyük bir bölüm ayrıldı.

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FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı faiz kararı FED faiz toplantısı 11-12 Haziran'da gerçekleşecek.

Toplantı akşamı kararın duyurulması bekleniyor.

FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?

FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024

FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?
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