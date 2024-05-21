FED faiz toplantı tarihleri 2024: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faizi ne olacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte gibi sorular arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Bir artırım olmasının pek mümkün olmadığını dile getiren Başkan Powell'ın yeni kararı açıklaması bekleniyor. İşte, FED faiz toplantı tarihleri 2024...