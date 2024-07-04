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Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:55

FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz toplantısı tarihleri ekonomi ilgililerinin gündeminde. Altın, kripto, borsa gibi pek çok alanda etkili olan ABD Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Son toplantılarda sabit tutulan faizle ilgili yeni görüşme ardından Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Peki; 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, toplantı takvimi...

FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte soruları arama motorlarına yöneltiliyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı için bir araya geliyor. Başkan Powell'ın açıklamaları takip edilirken yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakılan faiz temmuzda yeniden değerlendirilecek. Peki; 2024 Temmuz ayı FED faiz faiz kararı ne olur?

FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

SON FED FAİZİ NE OLDU?

Haziran ayında gerçekleşen toplantıda beklenen oldu ve Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Son toplantılarda enflasyona büyük bir bölüm ayrıldı.

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FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı faiz kararı FED faiz toplantısı 30-31 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Toplantı akşamı kararın duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ


30-31 Temmuz 2024
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 202

FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
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