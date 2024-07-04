FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte soruları arama motorlarına yöneltiliyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı için bir araya geliyor. Başkan Powell'ın açıklamaları takip edilirken yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakılan faiz temmuzda yeniden değerlendirilecek. Peki; 2024 Temmuz ayı FED faiz faiz kararı ne olur?