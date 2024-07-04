Haberler
Yaşam
FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
11:55
FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2024: ABD Merkez Bankası Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
FED faiz toplantısı tarihleri ekonomi ilgililerinin gündeminde. Altın, kripto, borsa gibi pek çok alanda etkili olan ABD Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Son toplantılarda sabit tutulan faizle ilgili yeni görüşme ardından Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Peki; 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, toplantı takvimi...