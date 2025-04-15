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Haberler Yaşam 2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:34

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?

Küresel piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısına çevrilmiş durumda. Bu yılın üçüncü faiz kararı, altın, dolar, kripto para birimleri ve petrol fiyatlarında belirleyici rol oynayacak. Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı büyük merak konusu olurken, yayımlanan tutanaklarda enflasyonun yüksek seyretmesi halinde sıkı para politikasının devam edebileceği vurgulandı. Fed Başkanı Jerome Powell, son üç toplantıda faiz artışına gitmişti. Şimdi ise dikkatler Nisan 2025 toplantısına çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimine gidilecek mi?

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?

Fed faiz kararı yatırımcıların gündemine yerleşti. Piyasayı takip eden yatırımcılar altın,dolar vb. birçok piyasayı etkileyecek olan karar için bekleyişe başladı.Şubat ayı kararı 19 Mart tarihinde duyurulurken yeni ayın kararı toplantı takvimiyle sorgulanıyor. Peki, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) takvimine göre, Nisan ayında toplantı yapılmayacak. Bir sonraki faiz kararı, 6-7 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantının ardından 7 Mayıs saat 22:00'de duyurulacak.

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2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?

FED TOPLANTI TARİHLERİ
FED toplantı takvimi: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.

2026 yılı toplantı tarihleri; 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık.

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?

MART AYI TOPLANTI KARARI NE OLMUŞTU?

Mart ayı toplantısında FED, politika faizini %4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Şubat ayında da faiz değişmezken, önceki üç toplantıda üst üste faiz indirimi kararı alınmıştı.

2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?
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