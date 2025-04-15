2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?

Fed faiz kararı yatırımcıların gündemine yerleşti. Piyasayı takip eden yatırımcılar altın,dolar vb. birçok piyasayı etkileyecek olan karar için bekleyişe başladı.Şubat ayı kararı 19 Mart tarihinde duyurulurken yeni ayın kararı toplantı takvimiyle sorgulanıyor. Peki, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?