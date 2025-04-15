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2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
16:34
2025 FED FAİZ KARARI TARİHİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün, ayın kaçında?
Küresel piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısına çevrilmiş durumda. Bu yılın üçüncü faiz kararı, altın, dolar, kripto para birimleri ve petrol fiyatlarında belirleyici rol oynayacak. Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı büyük merak konusu olurken, yayımlanan tutanaklarda enflasyonun yüksek seyretmesi halinde sıkı para politikasının devam edebileceği vurgulandı. Fed Başkanı Jerome Powell, son üç toplantıda faiz artışına gitmişti. Şimdi ise dikkatler Nisan 2025 toplantısına çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimine gidilecek mi?