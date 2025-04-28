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Giriş Tarihi: 28.04.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 16:13

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), mayıs ayı faiz kararını açıklamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Yatırımcıların dikkatleri, Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak. Nisan ayında FED Para Politikası Kurulu tarafından herhangi bir toplantı düzenlenmedi. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında işlem yapan yatırımcılar ise mayıs ayında yapılacak olan faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, FED'in mayıs ayı faiz kararı ne zaman duyurulacak, FED faiz indirimi yapacak mı?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Mayıs ayı için FED'in faiz kararı, piyasalarda büyük bir belirsizlik ve dikkatle bekleniyor. Mart ayında gerçekleştirilen son toplantıda, FED faizi 4.25-4.50 arasında sabit tutma kararı almıştı ve gözler şimdi Mayıs'taki kararına çevrilmiş durumda. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, daha güçlü ve ikna edici ekonomik veriler gelmesi durumunda FED'in Haziran ayında faiz indirimine gidebileceğini belirtti. Bu gelişmeler ışığında, Mayıs ayında FED'in faiz kararı hangi yönde olacak, faiz indirimi gerçekleşecek mi? İşte detaylar...

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı, 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22:00'de açıklanacak.

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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ İNDİRİMİ YOLUNA GİDECEK Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın enflasyonla mücadele ve istihdam hedefleri arasında zor bir denge kurmaya çalıştığına dikkat çekti.

Powell, ABD'de yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikaları ve düzenlemeler gibi dört ana başlıkta önemli politika değişikliklerine gittiğini vurgulayarak, "Bu politikalar hâlen şekillenme aşamasında ve ekonomik etkileri belirsizliğini koruyor. Gelişmeleri yakından izleyerek değerlendirmelerimizi güncellemeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Fed Başkanı, bu politikaların ekonomi ve para politikası üzerindeki etkilerini daha net görebilmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Özellikle uygulanan tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir yükselişe neden olabileceğine dikkat çekerek, bu etkinin uzun vadede daha kalıcı hale gelme ihtimaline de değindi.

Powell, bu tür bir durumun önüne geçilmesinin, etki derecesine, fiyatlara yansıma süresine ve enflasyon beklentilerinin güçlü bir şekilde sabit kalmasına bağlı olduğunu ifade etti. "Görevimiz, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam tutmak ve fiyatlarda yaşanacak geçici artışların kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşmesini önlemektir," diye konuştu.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.