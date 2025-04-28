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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
16:13
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED), mayıs ayı faiz kararını açıklamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Yatırımcıların dikkatleri, Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak. Nisan ayında FED Para Politikası Kurulu tarafından herhangi bir toplantı düzenlenmedi. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında işlem yapan yatırımcılar ise mayıs ayında yapılacak olan faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, FED'in mayıs ayı faiz kararı ne zaman duyurulacak, FED faiz indirimi yapacak mı?