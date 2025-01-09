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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:38
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını açıklamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Faiz artırımı konusunda süregelen belirsizlik, hem yatırımcıların hem de ekonomistlerin dikkatini üzerine çekti. Toplantının ardından Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin para politikası stratejisine dair önemli ipuçları taşıyabilir. Peki, Ocak 2025 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?