FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılının ilk Fed toplantısı, hem ABD ekonomisi hem de küresel piyasalar açısından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu önemli toplantıda alınacak faiz kararı, yatırımcıların ekonomik beklentilerine yön verecek. Yükselen küresel enflasyon ve resesyon risklerinin gölgesinde gerçekleşecek toplantıda, Fed'in atacağı adımların önemi daha da artmış durumda. İşte, 2025 yılının ilk FED faiz kararı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...