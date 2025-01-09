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Haberler Yaşam FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:38

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını açıklamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Faiz artırımı konusunda süregelen belirsizlik, hem yatırımcıların hem de ekonomistlerin dikkatini üzerine çekti. Toplantının ardından Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin para politikası stratejisine dair önemli ipuçları taşıyabilir. Peki, Ocak 2025 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılının ilk Fed toplantısı, hem ABD ekonomisi hem de küresel piyasalar açısından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu önemli toplantıda alınacak faiz kararı, yatırımcıların ekonomik beklentilerine yön verecek. Yükselen küresel enflasyon ve resesyon risklerinin gölgesinde gerçekleşecek toplantıda, Fed'in atacağı adımların önemi daha da artmış durumda. İşte, 2025 yılının ilk FED faiz kararı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ARALIK 2024 FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası Fed, gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4,50 olarak belirledi. Minimum faiz oranını 25 baz puan indirdi yüzde 4.25'e çekti.

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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılının ilk FED toplantısı 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Faiz kararı ise 29 Ocak'ta saat 22.00'de açıklanacak.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 FED TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ait toplantı takvimini kamuoyuyla paylaştı. Fed, 2025 yılı boyunca 8 kez toplanacak. 2025 yılına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

28-29 Ocak

18-19 Mart

6-7 Mayıs

17-18 Haziran

29-30 Temmuz

16-17 Eylül

28-29 Ekim

9-10 Aralık

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, küresel ekonomiyi şekillendiren en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Faiz kararının açıklanmasından önce piyasalarda büyük bir belirsizlik ve bekleyiş hakim. 2025 yılının ilk faiz kararı, yatırımcıların planlarını oluşturmasında belirleyici bir rol oynayacak ve farklı piyasalarda dalgalanmalara neden olabilecek. Bu kararı etkileyen en kritik faktörler arasında ABD ekonomisindeki büyüme verileri ile enflasyon oranları öne çıkıyor

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