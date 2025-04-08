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Haberler Yaşam FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:42

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın FED faiz kararına çevrildi. FED'in vereceği karar, altın, dolar ve kripto para yatırımcıları için büyük önem taşıyor. Alınacak bu kararın yalnızca yatırımcılar üzerinde değil, dünya ekonomisi üzerinde de etkiler yaratacağı düşünülüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve hangi tarihte duyurulacak? İşte, 2025 yılı ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri...

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını belirlemek amacıyla bir kez daha toplanacak. Küresel piyasalarda büyük bir merakla beklenen Para Politikası Kurulu toplantısı, dünya ekonomisini etkileyebilecek önemli kararların alıması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve hangi tarihte duyurulacak? İşte, 2025 yılı ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri...

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

FED FAİZ KARARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Nisan ayında faiz kararı açıklaması beklenmiyor. Bir sonraki faiz kararı ise 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de duyurulacak.

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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Trump'ın açıklamış olduğu tarifeler, küresel enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde belirsizlik yaratırken, bundan sonraki makroekonomik verilerin daha büyük bir öneme sahip olması bekleniyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı esaslı tarifelerinin, Federal Rezerv'in (Fed) gelecekteki faiz indirim sürecini etkileyebileceğini ifade etti.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılıklı tarifelerin stagflasyonist bir duruma yol açabileceğine dikkat çekti. Bu durumun, daha yüksek enflasyon ve daha düşük ekonomik büyüme anlamına geldiğini belirten Marey, "Yüksek enflasyon, faiz artışını gerektirirken, yavaşlayan büyüme faiz indirimi gerektirir." şeklinde konuşarak, Fed'in karşılaştığı ikileme vurgu yaptı.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.