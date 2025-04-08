FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını belirlemek amacıyla bir kez daha toplanacak. Küresel piyasalarda büyük bir merakla beklenen Para Politikası Kurulu toplantısı, dünya ekonomisini etkileyebilecek önemli kararların alıması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve hangi tarihte duyurulacak? İşte, 2025 yılı ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri...