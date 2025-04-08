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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:42
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Yılın üçüncü FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın FED faiz kararına çevrildi. FED'in vereceği karar, altın, dolar ve kripto para yatırımcıları için büyük önem taşıyor. Alınacak bu kararın yalnızca yatırımcılar üzerinde değil, dünya ekonomisi üzerinde de etkiler yaratacağı düşünülüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve hangi tarihte duyurulacak? İşte, 2025 yılı ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri...