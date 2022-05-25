Dünya üzerinde en çok kullanılan İnstagram'da sorun yaşanırken Feedback required hatası gündem oldu. Anlık Instragram'a girişte "feedback required hatası" ile karşı karşıya kalan vatandaşlar Feedback required hatası nedir, düzeldi mi, ne zaman ve nasıl düzelir sorusuna yanıt arıyor. "Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle" uyarısı ile karşı karşıya kalan kullanıcılar sorunun kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Peki Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?