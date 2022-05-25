Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Feedback requied hatası, geri bildirim gerekiyor hatası sorunu ile gündeme gelen İnstagram'dan konula ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.