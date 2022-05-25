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Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:02

Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?

Dünya üzerinde en çok kullanılan İnstagram'da sorun yaşanırken Feedback required hatası gündem oldu. Anlık Instragram'a girişte "feedback required hatası" ile karşı karşıya kalan vatandaşlar Feedback required hatası nedir, düzeldi mi, ne zaman ve nasıl düzelir sorusuna yanıt arıyor. "Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle" uyarısı ile karşı karşıya kalan kullanıcılar sorunun kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Peki Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?

Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?

Feedback required hatası düzeldi mi, İnstagram feedback required hatası nedir sorusuna milyonlarca kullanıcı yanıt arıyor. 25 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Instagram'da sorunla karşılaşan vatandaşlar ek olarak feedback required hatası aldıklarını bildirdi. İnstagram feedback requied hatası, sorunuyla karşılaşan kullanıcılar "İnstagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Henüz konuya yönelik bilgi gelmediği biliniyor. İşte bilgiler…

Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?

İNSTAGRAM FEEDBACK REQUIRED HATASI NEDİR?

25 Mayıs Çarşamba günü saat 08:30 itibariyle İnstagram kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken hata ile karşılaşıyor.

Feedback requied, "geri bilgirim gerekli"anlamına geliyor.

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Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Feedback requied hatası, geri bildirim gerekiyor hatası sorunu ile gündeme gelen İnstagram'dan konula ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?
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Feedback required hatası düzeldi mi? İnstagram feedback required hatası nedir, nasıl düzelir?
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