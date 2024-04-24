Haberler
Yaşam
Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:02
Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!
İğrenç olay geçen yıl Bursa'da yaşandı. 23 yaşındaki sapık, kendisini doktor olarak tanıttı. "Seni muayene etmeye geldim" diyerek zorla girdiği evde N.T. (84) isimli felçli kadına cinsel saldırıda bulundu. 2 farklı suçtan toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası alan sapığın sözleri mide bulandırdı…