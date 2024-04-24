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Haberler Yaşam Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:02

Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!

İğrenç olay geçen yıl Bursa'da yaşandı. 23 yaşındaki sapık, kendisini doktor olarak tanıttı. "Seni muayene etmeye geldim" diyerek zorla girdiği evde N.T. (84) isimli felçli kadına cinsel saldırıda bulundu. 2 farklı suçtan toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası alan sapığın sözleri mide bulandırdı…

Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!

Korkunç olay 2023 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Orhangazi ilçesinde yaşandı. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bırakmıştı.

Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!

KIYAFETLERİNİ ÇIKARTIP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU
Bu durumu fark eden Serkan Tutkun, eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıttı. 'Seni muayene edeceğim' ifadelerini kullandı.

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Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!

Tutkun, sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp, cinsel saldırıda bulundu.

Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!

15 GÜN SONRA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp, tokat atan Tutkun, para istediği N.T.'den olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı.

Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!

Kadının bağırmasıyla korkan Tutkun kaçarken, N.T., telefonla aradığı yakınlarının yardımı ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

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