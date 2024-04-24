Felçli kadına cinsel saldırı: Doktorum seni muayene edeceğim deyip kabusu yaşattı!

Korkunç olay 2023 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Orhangazi ilçesinde yaşandı. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bırakmıştı.