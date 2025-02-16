Felçli sürücü direksiyon başına geçti! 3 genci ezdi! Savunması şoke etti!" Ahtapot salatası yedi..."

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ JANDARMA BULDU



Olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri sürücünün 59 yaşındaki Oktay Güleryüz olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolde 0,49 promil alkollü çıktığı belirlendi

Öte yandan, sürücünün 1.5 ay önce beynine pıhtı attığı, bu nedenle kısmı felç geçirdiği öğrenildi. Sürücünün araç kullanmaya haiz kişi olmadığı da ortaya çıktı. Güleryüz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

