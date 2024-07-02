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Haberler Yaşam Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet fiyatları: Fenerbahçe kombine fiyatları açıklandı mı, ne kadar kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 17:26 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 17:26

Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet fiyatları: Fenerbahçe kombine fiyatları açıklandı mı, ne kadar kaç TL olacak?

Fenerbahçe'nin yeni sezon kombine fiyatları gündemde . Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Fenerbahçe'nin 2024-2025 yılı kombine fiyatları ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor kulübü tarafından yeni sezon kombine fiyatları ile ilgili açıklamada bulunuldu. Peki Fenerbahçe kombine 2024-2025 fiyatları ne kadar olacak? İşte Fenerbahçe kombine fiyatları ile ilgili açıklama

Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet fiyatları: Fenerbahçe kombine fiyatları açıklandı mı, ne kadar kaç TL olacak?

Fenerbahçe'nin yeni sezon kombine fiyatları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Yeni sezon için sıkı bir hazırlıkta olan sarı lacivertli takımın maçlarını izlemek isteyen taraftarlar 2024 2025 kombine fiyatları merak ediyor. İşte kombine fiyatları ile ilgili detaylar

Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet fiyatları: Fenerbahçe kombine fiyatları açıklandı mı, ne kadar kaç TL olacak?

FENERBAHÇE YENİ SEZON (2024-2025) KOMBİNE FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe'nin yeni sezon kombine fiyatları henüz açıklanmadı. Fenerbahçe yeni sezon kombinelerinin satışa çıkması bekleniyor.Kombine fiyatları belli olduğunda yer vereceğiz.

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Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet fiyatları: Fenerbahçe kombine fiyatları açıklandı mı, ne kadar kaç TL olacak?

GEÇTİĞİMİZ YIL KOMBİNE FİYATLARI NE KADARDI?

Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz yıl için belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekildeydi:

Maraton alt

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok: 40 bin TL

Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet fiyatları: Fenerbahçe kombine fiyatları açıklandı mı, ne kadar kaç TL olacak?

Maraton üst

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Fenerium Alt

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok (VIP): 150 bin TL

Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet fiyatları: Fenerbahçe kombine fiyatları açıklandı mı, ne kadar kaç TL olacak?

Fenerium Üst

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Kale Arkası: 6 bin 500 TL

Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL

Divan Kurulu Üyeleri

Maraton Alt H: 8 bin 800 TL

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