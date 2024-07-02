Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet fiyatları: Fenerbahçe kombine fiyatları açıklandı mı, ne kadar kaç TL olacak?

Fenerbahçe'nin yeni sezon kombine fiyatları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Yeni sezon için sıkı bir hazırlıkta olan sarı lacivertli takımın maçlarını izlemek isteyen taraftarlar 2024 2025 kombine fiyatları merak ediyor. İşte kombine fiyatları ile ilgili detaylar