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Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet ücretleri: Fenerbahçe kombine fiyatları belli oldu mu ne kadar kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:19
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
06:19
Fenerbahçe 2024-2025 kombine bilet ücretleri: Fenerbahçe kombine fiyatları belli oldu mu ne kadar kaç TL olacak?
Fenerbahçe'nin yeni sezon kombine fiyatları gündemde . Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Fenerbahçe'nin 2024-2025 yılı kombine fiyatları ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor kulübü tarafından yeni sezon kombine fiyatları ile ilgili açıklamada bulunuldu. Peki Fenerbahçe kombine 2024-2025 fiyatları ne kadar olacak? İşte Fenerbahçe kombine fiyatları ile ilgili açıklama