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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
15:16
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!
Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi için geri sayım başladı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde taraftarlar Süper Lig şampiyonluğuna odaklandı. Fenerbahçe başkan adayları seçim günü canlı oy oranları ile takip edilecek. Beklenen kongre tarihi belli oldu. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...