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Haberler Yaşam Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 15:16

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi için geri sayım başladı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde taraftarlar Süper Lig şampiyonluğuna odaklandı. Fenerbahçe başkan adayları seçim günü canlı oy oranları ile takip edilecek. Beklenen kongre tarihi belli oldu. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman belli oldu. Kongreyle birlikte ortaya çıkacak yeni başkan için adaylar arasında Ali Koç ve Aziz Yıldırım var. Kıran kırana geçecek seçim için taraftarların heyecanı dorukta. Peki; 2024 Fenerbahçe seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2024

SADETTİN SARAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Fenerbahçe'nin seçimli olağan genel kurulu öncesinde Saddettin Saran adaylık açıklamasında bulunmuştu. Ancak Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Saran, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik.

Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın Başkan'ın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik." dedi.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!

ALİ KOÇ

Ali Koç'un en az bir dönem daha devamı için aday olacağı netleşti. Koç, yeniden adaylığını ilan etti.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!

AZİZ YILDIRIM

Ali Koç'un adaylık açıklaması sonrası Aziz Yıldırım'da Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, "Çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım." dedi.

Yapılan basın toplantısında detaylar aktarıldı ve adaylık resmen açıklandı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylığında Fenerbahçe seçim tarihi!

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2024?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

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