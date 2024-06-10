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Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 23:28

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finalinin 3. maçında Anadolu Efes puanı kaptı. Seride durumu 2-1'e getiren rakip takım Fenerbahçe Beko karşısında direniyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçı tarihi için geri sayıma başladı. 3 maçı kazananın şampiyonluk kupasını kaldıracağı sezonda heyecan dorukta. Peki; Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçı tarihi için geri sayım başladı. 2023-2024 Basketbol Süper Ligi play-off finalinde heyecan dorukta. Şampiyonluk kutlamaya hazırlanan sarı lacivertliler kendi sahasında Anadolu Efes engeline takıldı. Taraftarlar ekran başında. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları

ANADOLU EFES ŞAMPİYONLUĞA İZİN VERMEDİ!

3 maçı kazanan takımın Basketbol Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride durum 2-1 oldu. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Anadolu Efes'e 82-81 yenildi.

Final gelecek maçlara kaldı.

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES FİNALİ 4. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finalinde 4. maç 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları

4. maçın da geçtiğimiz maçta olduğu gibi canlı yayının beIN Sports kanalında olması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO FİNAL MAÇI TARİHLERİ

6 Haziran Perşembe - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

8 Haziran Cumartesi - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

10 Haziran Pazartesi - 20:30

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

12 Haziran Çarşamba - 20:30 (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

14 Haziran Cuma - 20:30 (Gerekirse)

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

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