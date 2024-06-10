Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçı tarihi için geri sayım başladı. 2023-2024 Basketbol Süper Ligi play-off finalinde heyecan dorukta. Şampiyonluk kutlamaya hazırlanan sarı lacivertliler kendi sahasında Anadolu Efes engeline takıldı. Taraftarlar ekran başında. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?