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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları
Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
23:28
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçları
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finalinin 3. maçında Anadolu Efes puanı kaptı. Seride durumu 2-1'e getiren rakip takım Fenerbahçe Beko karşısında direniyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçı tarihi için geri sayıma başladı. 3 maçı kazananın şampiyonluk kupasını kaldıracağı sezonda heyecan dorukta. Peki; Fenerbahçe Beko Anadolu Efes finali 4. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...