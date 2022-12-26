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Haberler Yaşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:48

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes Basketbol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Puan durumunda birbirlerini takip eden iki takım sarı lacivertli ekibin evinde karşılaşacak. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. Hafta karşılaşması için gözler maç saatine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fener Efes basket maçı canlı yayın ve kadro bilgisi…

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın ile takip edilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma için iki tarafta da heyecan dorukta. Bu zamana kadar iki takım arasında 171 karşılaşma oynandı. 104 galibiyet Efes'in oldu. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Basketbol severler maçın canlı izle ekranı karşısında olacak. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022-23 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşması 26 Aralık Pazartesi (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

ATAMAN: POLONARA'DAN İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIK!

Deneyimli antrenör Ergin Ataman, adı transfer haberlerinde geçen ve Panathinaikos karşısında süre almayan Achille Polonara hakkında da şöyle konuştu: "Polonara'dan ne yazık ki istediğimiz verimi alamadık. O yüzden lig maçlarında da kullanmıyoruz. Bu da onda bir mutsuzluk yaratmış durumda. Menajeri bizimle temasa geçti ve isteyen kulüpler olduğunu söyledi. İki hafta sonra Euroleague'de bir haftalık bir transfer süreci var. Biz de kendisine uygun koşullar oluşursa bunu konuşabileceğimizi belirttik. Polonara gittiği takdirde 1-2 alternatifimiz var, duruma bakıyoruz. Mutsuz bir oyuncuyla devam etmek istemeyiz.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

WILLBEKIN ARAMIZA DÖNDÜ!

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu:

"Willbekin aramıza döndüğü için mutluyuz. Willbekin döndü, bu maçta iyi oynadı, yüzde yüz hazır değildi, zamana ihtiyacı var."

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