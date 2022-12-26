Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

ATAMAN: POLONARA'DAN İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIK!

Deneyimli antrenör Ergin Ataman, adı transfer haberlerinde geçen ve Panathinaikos karşısında süre almayan Achille Polonara hakkında da şöyle konuştu: "Polonara'dan ne yazık ki istediğimiz verimi alamadık. O yüzden lig maçlarında da kullanmıyoruz. Bu da onda bir mutsuzluk yaratmış durumda. Menajeri bizimle temasa geçti ve isteyen kulüpler olduğunu söyledi. İki hafta sonra Euroleague'de bir haftalık bir transfer süreci var. Biz de kendisine uygun koşullar oluşursa bunu konuşabileceğimizi belirttik. Polonara gittiği takdirde 1-2 alternatifimiz var, duruma bakıyoruz. Mutsuz bir oyuncuyla devam etmek istemeyiz.