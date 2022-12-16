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Haberler Yaşam Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:43

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı canlı izle ekranı gündemde. THY EuroLeague'de birincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 14. hafta maçında İspanya'nın Cazoo Baskonia takımını ağırlayacak. Maçı naklen takip etmek isteyen basketbol severler, Fenerbahçe Baskonia maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Olympiakos deplasmanında kaybeden sarı lacivertli temsilcimiz, İspanyol rakibi önünde telafi arayacak. Peki, Fenerbahçe Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Baskonia maçı canlı izle ekranı ve maça dair tüm detaylar…

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi soruları yanıt aramaya başladı. THY EuroLeague'de oldukça başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, 14. Hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Cazoo Baskonia ile mücadele edecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler, Fenerbahçe Beko Baskonia canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. Puan durumunda ilk sırada oturan sarı lacivertliler şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO CAZOO BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in çift maçlı haftasında kapanışı Baskonia maçıyla yapacak.

İşte, Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları...

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Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague karşılaşması Fenerbahçe Beko Baskonia maçı 16 Aralık 2022 Cuma bugün oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Baskonia maçı, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM VE MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 13 Aralık Salı günü Atina'da Olympiacos'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, rakibine 94-67 mağlup olarak 13. maçında üçüncü yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 13, İsmet Akpınar 11, Nick Calathes 10 sayı üretti.

Ekibimiz, son resmi maçına ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom'u konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine 75-82 yenilerek, onuncu maçında ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 16, Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric 12'şer sayı üretti.

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